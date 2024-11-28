Dövdüğü eşi hastanede 2 ay sonra ölen sanık: Severek evlendim, darbetmedim

TEKİRDAĞ’da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Enes Suna (45), "Ben eşimle severek evlendim, kesinlikle kendisini darbetmedim. Babası eşimi ve beni ölümle tehdit ettiği ses kayıtları var telefonumda. 10 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum" dedi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde şubat ayında Enes Suna, iddiaya göre tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Enes Suna tutuklandı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Enes Suna hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık yargılanacağı günü beklerken, Buse Ateş Suna 14 Nisan'da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Buse Ateş Suna'nın ölümü sonrası savcılık, Enes Suna hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılması için ek iddianame hazırladı. Ek iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi.

Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuklu sanık Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş, tarafların avukatları, Tekirdağ Barosu ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Mahkemede, Tekirdağ Barosu'nun mahkemeye katılma talebi reddedildi. 'YÜZ YÜZE GÖRÜŞMEDİK' Sanık Enes Suna'nın bir önceki duruşmada eşi Buse Ateş Suna'nın cep telefonunun incelenmesi talebi üzerine incelenen telefonun kayıtları okundu. Suna'nın telefonunda Tuğba Arabacı olarak kayıtlı olan telefon numarasının aslında Ali Cihan Ç.'ye ait olduğu ve Suna'nın Ali Cihan Ç. ile sosyal medya üzerinden görüşmelerinin olduğu belirlendi. Duruşmaya SEGBİS ile katılan Ali Cihan Ç., Suna ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve evli olduğunu bilmediğini belirterek, "Benim de ailevi sorunlarım vardı, Buse Ateş Suna ile sosyal medyadan tanıştık. Bir ay kadar konuştuk, daha sonra beni arama dedim ve engelledim. Kendisinin evli olduğunu dahi bilmiyordum, bana sözlüydüm söz attım, sözlüm peşimi bırakmıyor demişti. Buse Ateş Suna ile yüz yüze hiç görüşmedik, bir iki kere internet üzerinden görüntülü konuştuk. Ben mahkeme kağıdı gelene kadar olaydan haberim bile yoktu, uzun süredir konuşmuyorduk zaten" dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen olay gecesi ihbara giden sağlık personeli Özcan Ş., "Gece saat 04.00 sularında ihbar geldi, ambulansı bir kişi karşıladı daha sonra Buse Ateş Suna kendisi yürüyerek ambulansa geldi. Biz hemen ambulans içerisinde kendisine müdahale etmeye başladık. Bize başının ağrıdığını söyledi. Biz ilk müdahalesini yaptıktan sonra Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk ettik" diye konuştu.

Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Enes Suna eşini sevdiğini ve kendisine asla şiddet uygulamadığını öne sürüp tahliyesini talep etti. Enes Suna, "Ben eşimle severek evlendim, kesinlikle kendisini darbetmedim. Babası eşimi ve beni ölümle tehdit ettiği ses kayıtları var telefonumda. 10 aydır işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.