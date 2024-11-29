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        Tekirdağ'da başıboş 3 at, kent merkezine indi

        TEKİRDAĞ'da henüz sahipleri belirlenmeyen 3 at kent merkezine indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:26 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:30
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        Tekirdağ'da başıboş 3 at, kent merkezine indi
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        TEKİRDAĞ'da henüz sahipleri belirlenmeyen 3 at kent merkezine indi. Başıboş dolaşan atlar, ilgi odağı oldu.

        Önceki gün kent merkezine inen 3 at, Atatürk Meydanı çevresini mesken tuttu. Buradaki yeşil alanda otlayan atlara vatandaşlar ilgi gösterdi. Bazı kadınlar çocuklarını atların yanına götürüp gösterdi. Bazı kişiler ise cep telefonu ile atların görüntülerini çekti. Atların iki gündür aynı bölgede bulunduğunu söyleyen Rıdvan Tekin, "Şehir merkezinde atları görünce şaşırdım" dedi.

        Yetkililer, atların sahiplerine ulaşmak için çalışma yaptıklarını söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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