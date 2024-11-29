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        Annesinden sonra bıçakladığı babası da kurtarılamadı

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:40 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:45
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        Annesinden sonra bıçakladığı babası da kurtarılamadı
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        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde A.Ç.'nin (17) bıçakladığı annesi Nilay Çoban'ın (41) ardından babası Murat Çoban (44) da bu sabah hayatını kaybetti.

        Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında 11 Kasım gecesi meydana gelen olayda; A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle mutfaktan aldığı bıçakla yatak odasında uyuyan annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı bıçakladı. Ardından aynı binanın alt katındaki daireye inen A.Ç., burada da amcası Gürcan Çoban, (42), yengesi Fatma Çoban (39) ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairelere giren ekipler, yaralı 5 kişiyi ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı. Durumu ağır olan anne Nilay Çoban kurtarılamadı. Yaralanan 4 kişiden 3'ü tedavileri sonrası taburcu edildi. Gözaltına alınan A.Ç. tutuklanırken, Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren baba Murat Çoban da bu sabah hayatını kaybetti.

        Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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