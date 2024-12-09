Tekirdağ'da 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın yaptığı uygulamada 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde jandarmanın yaptığı uygulamada 11 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, E-80 Avrupa Otoyolu'nda kaçak göçmenlere yönelik uygulama yaptı. Uygulamada kapalı kasa minibüste 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.