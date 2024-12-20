Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Prof. Dr. Orta: Trakya'da son 6 aydır çok ciddi bir kuraklık yaşadık

        TEKİRDAĞNamık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prof. Dr. Orta: Trakya'da son 6 aydır çok ciddi bir kuraklık yaşadık
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞNamık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Halim Orta, Trakya'da çiftçinin kurak toprağa ekim yaptığını ve bunun çiftçiye ciddi bir maliyetinin olduğunu belirterek, "Son 6 aydır çok ciddi bir kuraklık yaşadık, özellikle kasım başına kadar kasım ayı ortalarına kadar, hatta çok kötü bir kuraklık" dedi.

        NKÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Halim Orta, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle Trakya'da çiftçinin kurak toprağa ekim yaptığını ve bunun çiftçiye ciddi bir maliyetinin olduğunu söyledi. Bakanlık ve meteorolojik verileri Trakya'da çok iyi takip ettiklerini belirten Prof. Dr. Orta, "Son 6 aydır çok ciddi bir kuraklık yaşadık, özellikle kasım başına kadar kasım ayı ortalarına kadar, hatta çok kötü bir kuraklık. Çiftçilerin çoğu da kışlık ekimlerini gerek hububatını gerekse yağlık bitki kanolayı bu kurak dönemde yaptılar. Çok zor bir ekim oldu, çok masraflı bir ekim oldu. Alet ve makinelerin arazide kurak koşullarda çalışması zor değildi, çok fazla tamir bakım gerektirdi, kırılanlar oldu, dökülenler oldu ama çiftçi her şeye rağmen bu ekimlerini bitirdi. Kanola, eylül ayı itibarıyla bölgede ekildiği için yağışlar kasım sonuna kadar uzadığından dolayı kanolada umulan kayıplar gerçekleşti. Umulan düzeyde, çimlenme ve çıkış gerçekleşmedi ve ciddi kayıplar var. Çiftçilerin bazıları bunları bozarak buğday hatta bir kısmı da tahmin ediyorum ki ayçiçeğine döndürmek, tekrar bir masrafla yeni bir ekimi düşüneceklerdir" diye konuştu.

        'YAĞIŞ EKSİKLİĞİ YAŞIYORUZ'

        Trakya'da buğdayda çimlenme çıkışını sağlayacak yağışların yetiştiğini söyleyen Prof. Dr. Orta, "Düzgün bir çıkış oldu an itibarıyla o çimlenme çıkış safhasını kurtardık. Ama önümüzdeki günlerde ne olur? Hala geçmiş yıllara baktığımızda yaklaşık 3'te 1 düzeyinde, çok ortalama bir rakamla yağış eksikliği yaşıyoruz. Su yılını 1 Ekim'den itibaren başlatırız, 30 Eylül-1 Ekim'den itibaren su bütçesi başlar. Dolayısıyla gerek yıl itibarıyla, takvim yılı, gerekse su yılı itibarıyla baktığımızda eksiklik içerisindeyiz. Umuyoruz ki kış aylarında yeterli ve etkili yağışlar alırız. Ama havadan ümitvar değiliz. Hafta sonundan itibaren bir yağışlı hava beklentimiz var. Umuyoruz bu ve arkasındaki yağışlar ama özellikle kar yağışları çok bekliyoruz. Kar da bölgede nasıl olur? Trakya'da an itibarıyla fabrika sayımız, 3 bin 280. Bunlar, suyu çok fazla kullanan, enerjiyi kullanan fabrikalar. O nedenle bu kadar yoğun sanayinin olduğu yerde tabii ki lokal ısınmalar da ciddi düzeyde yükseliyor. Şehirlerin ve bölgenin yıllık ortalama sıcaklıkları hızla yükseliyor. Bu bağlamda kar yağışı herhalde biraz hayal gibi gözüküyor, hep birlikte göreceğiz" dedi.

        'KANOLAYI YAKINDAN GÖZLEMLİYORUZ'

        Özellikte geçen yıllarda yine kurak toprağa ekim yapılan kanola tarlalarının çiftçiler tarafından bozulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Orta, "Çok büyük bir ihtimalle aynı sıkıntıyı yaşanacak. Dediğim gibi kanolaların bozulması veya bozulacağı ihtimali ve bozulması realitesini gözlemliyoruz. Onlar daha çok erken ekildi ve çok daha hassas bir bitki, çok daha küçük tohum kanola. Daha çabuk bozulabiliyor, toprak altında böyle bir beklentimiz var" diye konuştu.

        'BULGARLAR VE ABD İLE PROJE HAZIRLIĞI AŞAMASINDAYIZ'

        Üniversite olarak DSİ ile birlikte çalışmalar yaptıklarını anlatan Prof. Dr. Orta, "DSİ ile yaptığımız çalışmalarla bölgedeki depolamayı sağlayan yer üstü su kaynakları geliştirme, yapıları, göletler, barajlar, hayvan içme suyu göletleri istedik. Bir taraftan da Bulgarlar ve Amerikalılarla beraber toprak işlemesiz, tarımla su tüketimini azaltmak ve iklim değişikliğine duyarlı tarım sistemlerini geliştirmek adına da yeni projelerin hazırlığı aşamasındayız. Çünkü zaten söyledik, şu anda kendimizi yalanlayacak halde değiliz. Bu kuraklık trendi devam edecek ve 2040 yılında birçok ülkenin hemen hemen tamamının içinde olduğu bir kuraklık dönemi bekliyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        İki kentte iki acı haber! 4 can kaybı var
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        İngiltere'de kaybolan Türk akademisyenden acı haber
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        Kızı iyileşti
        Kızı iyileşti
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        4 bisiklet çaldı! Kendini böyle savundu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Elon Musk "gölge başkan" mı?
        Elon Musk "gölge başkan" mı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
        Tekirdağ'da dolandırıcılık operasyonunda 12 tutuklama
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da sis etkili oldu
        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 12 zanlı tutuklandı
        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlendi
        Tekirdağ'da Uluslararası Balkan Sempozyumu düzenlendi
        Tekirdağ'da takside 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da takside 3 düzensiz göçmen yakalandı
        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi
        Tekirdağ'da konservatuvar öğrencileri "özel çocuklara" konser verdi