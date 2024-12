Sıla bebeğin ölümünde 5 sanık hakim karşısında (2)

SALONDA2 SANIK DURUŞMAYA KATILDI

Tekirdağ'da Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılanmasına Tekirdağ 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Kapalı yapılan duruşmaya; başka dosya kapsamında 'Müstehcenlik' suçundan tutuklu bulunan sanık Sanlı Ö. ile tutuksuz sanık Kani A. ile taraf avukatları, TBMM Araştırma Komisyonu'ndan bir avukat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve Tekirdağ Barosu'ndan da bir avukat gözlemci olarak katıldı. Anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. ise duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS ile bağlanacak. Mahkeme heyeti, diğer baroların katılma talebini kabul etmedi.

Tekirdağ Barosu'ndan Çocuk Hakları Komisyonu başkanının davaya izlemeye başladığını söyleyen Gürcün, "Bu açıdan gelinen aşama, bizim açımızdan çok değerli ve bu anlamda da bu davaya sahip çıkan herkese çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de çocukların saklambaç oynarken kaybolmasını istiyoruz. Çocukların rahatça, özgürce gelişebilecekleri, yaşayabilecekleri bir Türkiye istiyoruz. O açıdan her kurumun kendisini bu noktada bir kontrol etmesini ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmesini de bekliyoruz. O açıdan yapılacak tüm çalışmalara, bundan sonraki gelişmeleri de bizler takipçisi olarak bu süreçlerin olumlu manada desteklemeye çalışacağız. Türkiye'deki çocuk istismarının giderek artıyor olması, kadına dönük şiddetin her geçen gün devam ediyor olması, bizler için çok üzüntü verici bir durum. Kaygılanıyoruz ancak bu kaygıya karşılık tam bir kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu açıdan, bizlerin bu açıdan yürüttüğümüz bu çalışmalara verilecek destek sizler açısından da çok değerli olacak. Bizler şunu ifade etmek istiyoruz; çocuklarımızın, kadınların, çevrenin, herkesin rahat bir çevrede yaşayabilmesi, rahat bir ülkede yaşayabilmesi için varlığımızı devam ettireceğiz, mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

TBB: SILA BEBEK ADINA MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ

TBB Başkan Yardımcısı Bahar Gültekin Candemir ise "Kamuoyunun 'Sıla bebek davası' olarak bildiği ve Sıla bebeğin yaşam hakkından koparıldığı davanın ilk duruşmasına biraz önce Türkiye Barolar Birliği ve barolarımızla birlikte katılım sağladık. Hepinizin bildiği üzere hukuk kurumları olan Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız tabi oldukları Avukatlık Kanunu gereğince hukukun üstünlüğü ve insan haklarını korumak savunmak ve Sıla bebeğimizde olduğu gibi bu topraklarda yaşayan her çocuğun, her kadının, her yurttaşın yaşam hakkı da başta olmak üzere tüm insan haklarının tesisiyle korunması için mücadele eden kurumlardır. Bu görev sorumluluğuyla biraz önce çok değerli Tekirdağ Barosu Başkanımız ve diğer baro başkanlarımızla birlikte yurdun dört bir tarafından gelen çocukların komisyonları, dernekler, milletvekillerimizle birlikte, duyarlılık hisseden yurttaşlarımızla birlikte duruşmaya katılım sağladık ve yargılama sürecine katkıda bulunmak, Sıla bebeği yaşamdan koparan kişi ya da kişiler hakkında gerekli kanuni takibatın yapılması, davanın hukukun üstünlüğü tesisiyle sona erdirebilmesi ve bu zorlu sürece katkı koymak adına yapmış olduğumuz katılma taleplerimiz maalesef reddedildi. Ama Sıla bebek adına mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Her ne kadar katılma taleplerimiz reddedildiyse de gözlemci olarak davayı takip edeceğiz. Tabii bu arada Tekirdağ Baromuzun katılma talebi kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na Sayın Vekilimizin talebi kabul edildi. Ama talebi reddolunan Türkiye Barolar Birliği ve barolarımız olarak Sıla bebeğin yaşam hakkından koparıldığına ilişkin bu davada hukuk mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz. Toplum adına hukuku savunacağız" dedi.