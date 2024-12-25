Ressam Prof. Dr. Ahmet Özol, Tekirdağ'da 38'inci sergisini açtı

Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özol (79), Tekirdağ'da resim sergisi açtı.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün katılımıyla, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle açılışı yapılan sergide 32 eser sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Özol, AA muhabirine, 38'inci sergisini açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Eserlerinin hepsinde birbirinden farklı emekler olduğunu ifade eden Özol, "Bugünkü sergiyle birlikte 38 sergi açmış oldum. En son Kibele sergisi açmıştım. Hayatımda değişik sanat evreleri oldu. O yüzden tekniklerimde değişebiliyor. Bu sergimde daha çok soyut çalışmalar yer alıyor. Yarı soyut çalışmalarda bulunuyor. Soyutlamalar sanatçıların belli dönemlerde başvurdukları bir sadeleşme dönemi oluyor aynı zamanda." dedi.