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        Tekirdağ'da fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı

        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:15
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        Tekirdağ'da fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
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        Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

        Şarköy açıklarında S.A.O. ve İ.K. Sahil Güvenlik ekiplerine içerisinde oldukları teknenin yan yattığı ihbarında bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyeti Deniz Polis Şubesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Muğla'nın Fethiye ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenilen teknedeki 2 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        S.A.O. ve İ.K. tedbiren Şarköy Devlet Hastanesine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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