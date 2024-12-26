Tekirdağ'da fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknedeki 2 kişi kurtarıldı
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde fırtına nedeniyle su alarak yan yatan teknede mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Şarköy açıklarında S.A.O. ve İ.K. Sahil Güvenlik ekiplerine içerisinde oldukları teknenin yan yattığı ihbarında bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ Emniyeti Deniz Polis Şubesi ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinden İstanbul'a gittiği öğrenilen teknedeki 2 kişi kurtarılarak karaya çıkarıldı.
S.A.O. ve İ.K. tedbiren Şarköy Devlet Hastanesine götürüldü.
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