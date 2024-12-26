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        Tekirdağ'da sağanak; dere taştı, köprü sular altında kalınca yol kapatıldı

        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Edirköy Deresi'nin taştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 18:14 Güncelleme: 26.12.2024 - 18:20
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        Tekirdağ'da sağanak; dere taştı, köprü sular altında kalınca yol kapatıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle debisi yükselen Edirköy Deresi'nin taştı. Dere üzerindeki köprü sular altında kalınca karayolu trafiğe kapatıldı.

        Saray'da iki gündür yer yer etkili olan sağanak yağış ilçede hayatı olumsuz etkiledi. Saray ile Edirköy arasında bulunan eski kara yolu üzerindeki Edirköy Deresi taştı. Dere üzerindeki köprünün sular altında kalması nedeniyle, yol güvenlik şeridi çekilerek araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Saray Belediye Başkanlığı'ndan yapılan anonslarda, vatandaşların Saray-Edirköy eski yolunu kullanmamaları istendi. Yağış, nedeniyle taşan derenin çevresindeki tarım alanları da sular altında kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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