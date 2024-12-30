Alper Gezeravcı, Çanakkale'de öğrencilerle buluştu(2)

ÇORLU'DAÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İlk Türk Astronot Alper Gezeravcı, Çanakkale'nin ardından geldiği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa Çorlu Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada önce basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Gezeravcı, "Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında, devletimizin güçlü iradesiyle icra etmiş olduğumuz Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun ardından bu işin hitap edeceği asıl kitle olan genç kardeşlerimizin ayaklarına kadar gelerek, il il dolaşarak görevimizi tamamladığımız günden bu güne arkadaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Ülkemizin güçlü iradesinin, geleceğimizin teminatı olan bu genç kardeşlerimize sirayet etmesi, onların haklı öz güvenlerini ayağa kaldırmalarına vesile olacak şekilde ihtiyaç duydukları ilham kaynağı görevin başarılarını paylaşmak üzere il il dolaşıyoruz" dedi.

'81 İLİMİZİ KAPSAYACAK GEZİLERİMİZ DEVAM EDİYOR' Gençlerin alaka ve dikkat seviyesinin muazzam olduğunu söyleyen Gezeravcı,"Gittiğimiz bu buluşmalarda, öncelikle biz görevin seçim ve hazırlık aşamalarından icra aşamasına kadar kendileriyle paylaşmaya çalışıyoruz. Ancak yaptığımız sunum ardından onlardan gelen soru cevap bölümünde ise hakikaten mevcut potansiyellerinin ne derece ortaya koyabildiklerini tarihimizde bu görevin ilk defa yapılmış olmasına karşın genel farkındalıkları ve entelektüel bilgileri açısından ne derece üst seviyede olduklarını görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ve Sayın Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'ın net olarak ifade ettiği gibi 81 ilde karış karış kapsayacak şekilde gezilerimize devam ediyor olacağız. Bizim bu işi yapmak boynumuzun borcu. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünde icra edilmiş bu görev, insanlı ilk uzay misyonumuz bir Türk'ün gidip uzayda 22 gün macera yaşaması için yapılmış bir görev değildi. Bu, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinin teminatı olan siz değerli kardeşlerimize yıllardır yaftalanmaya çalışılan öz güvenlerinizi ayağa kaldırma amacı güden sizlere bu haklı gururu yaşatarak ileriye atacağınız her türlü adımda korkmadan damarlarınızda dolaşan asil kanın kuvvetine potansiyeline inanabileceğinize net olarak idrak edeceğiniz için yapılmış bir görev" diye konuştu.

'BİZİ 11'İNCİ SIRAYA TAŞIDI' Projelerin Türkiye'yi önemli bir yere taşıdığını belirten Gezeravcı, "İki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki 10 yıla yönelik uzay hedeflerini bir araya getirerek, 'Milli Uzay Programı' adı altında halkımıza duyurdular. Bugün burada bu 10 hedeften sadece bir tanesinin haklı mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Daha gururunu yaşamayı beklediğimiz diğer hedefler ve nice hedefler kendi planlamaları dahilinde hazırlık süreçlerini devam ettiriyor. Bu hedeflerden 'Türk Astronot ve Bilim Misyonu' programı bugünün ana konusu ancak hedeflerin içerisinde yer alan 'Yerli Uydu Geliştirme' programı, bizim görevimizi tamamlamamızın ardından yine bu yılın 8 Temmuz'unda gerçekleştirildi. Bugüne kadar, az önce saymış olduğum Bilsat, Rasat, İmece ve Göktürk uydularının fırlatma süreçlerinde elde edinilen tecrübenin neticesini nihayet yüzde 100 Türk mühendis ve teknikerlerinin zihin gücüyle, yüzde 87 yerli parça oranıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6-A uzaya fırlatıldı. Bu bizi nereye taşıdı? Birleşmiş Milletler de adı geçen 193 ülkenin adı içerisinde 11'nci sıraya taşıdı. İstatistikler önemli. Bu kadar çok il dolaşımıyla yaptığımız bunca programın içerisinde sizlere buraya, içi boş, ayağı yere basmayan motivasyonlar enjekte etmeye gelmiyoruz. Biz, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü iradesiyle icra edilmiş, somut, net, sizlerin o özgüvenlerini ayağa kaldırmaya vesile olacak somut başarıları, gözünüzün önüne sererek, bu hikayelerden almanız gereken payı almanıza vesile olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.