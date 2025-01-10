Belediye çalışanı Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı (2)

TekirdağBüyükşehir Belediyesi Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nda 'haber editörü' kadrosunda bulunan, hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçlarından soruşturma başlatılan Samet Alaca, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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