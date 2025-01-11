Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal, balıkçılar denize açılamadı (2)

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege için yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Beklendiği yer Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

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