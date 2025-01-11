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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal, balıkçılar denize açılamadı (2)

        KUZEYEGE İÇİN 'KUVVETLİ FIRTINA' UYARISIMGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege için yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:04 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:04
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        Tekirdağ'da fırtına; eğitim uçuşları iptal, balıkçılar denize açılamadı (2)
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        KUZEYEGE İÇİN 'KUVVETLİ FIRTINA' UYARISI

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege için yarın öğle saatlerinden sonra kuvvetli fırtına beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Beklendiği yer Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, salı günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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