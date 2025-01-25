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        Tekirdağ'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis operasyonunda 38 bin 600 lira sahte para ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 10:40 Güncelleme: 25.01.2025 - 10:45
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        Tekirdağ'da piyasaya sahte para süren 2 şüpheli tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, polis operasyonunda 38 bin 600 lira sahte para ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli ise tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği Y.E. ve E.İ.'yi takibe aldı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin ev ve araçlarındaki aramada 193 adet 200 liralık sahte banknot olmak üzere toplam 38 bin 600 TL sahte para ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerden Y.E.'nin incelemesinde Çorlu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen Y.E. ve E.İ., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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