5 kişinin öldüğü kazada iş makinesi operatörüne 75 yıla kadar hapis istemi

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde önünde giden iş makinesine çarpan otomobildeki 5 arkadaşın hayatını kaybettiği kazada, bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan iş makinesi operatörü Ö.A. (40), hakkında, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan ölen her bir kişi için 2 yıldan 15 yıla kadar olmak üzere toplam 75 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaza, 21 Ekim saat 00.30 sıralarında ilçenin Ulaş Mahallesi'nde D-100 kara yolunda meydana geldi. Cenker Varnalı'nın (21) kullandığı 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ö.A. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Demir yığınına dönen otomobil alev aldı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobildeki yangın söndürüldü. Kazada otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı ile yanındaki Kadir Güler (26), Emre Ağır (21), Serhat Tünüs (21) ve Deniz Yalnız (19) yaşamını yitirdi. Hafif yaralanan iş makinesinin operatörü Ö.A., hastanedeki tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM’

Ö.A., ifadesinde, "Kaza günü bir firma beni arayarak kömürlü kazanın tıkandığını ve iş makinesiyle açılması gerektiğini belirtti. Ben de saatin geç olduğunu sabah yapabileceğimi söyledim. Gelmezsem üretimin duracağı belirtilmesiyle ben de yola çıktım. Çıktığımda tüm ışık donanımım yanıyordu. Fabrikaya gittim, arıza giderildi. Yola çıkıp eve giderken araç savruldu. Lastiğimin patladığını sandım. Ne olduğunu anlamak için indiğimde çevredekiler, 'Panik yapma bu araç sana arkadan çarptı' dediler oturmamı istediler. Şokta olduğumu için tam ne olduğunu anlayamadım, kardeşimi aramalarını istedim. O şok ile kardeşimin telefon numarasını bile hatırlamadım. Sonra araç alev alarak yanmaya başladı. Jandarma gelmişti, benim iş makinesini yanan araçtan uzaklaştırmamı istedi. Bu esnada kanlar kafamdan akıyordu, hastaneye nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Kaza sırasında tepe lambası mevcuttu, ancak çarpmanın etkisiyle tepe lambası kopmuş. Ben bu olayda kusurlu olduğumu düşünmüyorum" dedi.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı. Raporda, otomobilin sürücüsü Cenker Varnalı hızlı olduğu ve arkadan çarpması nedeniyle asli kusurlu, iş makinesini kullanan Ö.A. ise lastik tekerlekli aracın özel izinle yola çıkması gerekirken izinsiz çıktığı gerekçesiyle tali kusurlu bulundu.