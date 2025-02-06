'Tapulu arazim' deyip sokağı demir bariyerle kapattı

TEKİRDAĞ'da Ayhan Kılıç, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle sokağı demir bariyer çektirerek kapattı.

Ayhan Kılıç, Süleymanpaşa ilçesi Ertuğrul Mahallesi İhsaniye Sokak’ın girişini, tapulu arazisi olduğu gerekçesiyle demir bariyer çektirerek trafiğe kapattı. Daha önce bölgede bulunan evinin yandığını söyleyen Kılıç, yıllar içerisinde bölgeden sokak geçirildiğini söyledi. Resmi kurumlara kendisine ait tapulu araziye ölçüm yaptırdığını belirten Kılıç, "Yapılan ölçümde sokağın bir kısmı da benim tapulu arazim içerisinde olduğu belirlendi. Belediye ile konuştuğumda da bana, kendi yerim olduğunu ve istediğimizi yapabileceğim söylendi. Ben de kendi tapulu yerim olan sokağın girişini demir bariyer çekerek kapattım" dedi.

Söz konusu alanın 1960 yılından beni kendilerine ait olduğunu söyleyen Ayhan Kılıç, "Bu alanda yangın çıkmıştı, evimiz de yanmıştı. Burayı boş bir alan düşünürler sandım ama daha sonra yolu asfaltlayıp sokak yaptılar. Ben de yaptırdığım ölçümde bize ait olduğu ortaya çıkınca kapattık" dedi.

Süleymanpaşa Belediyesi yetkilileri de konunun incelendiğini söyledi.