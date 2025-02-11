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        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası yaralı bulundu (2)

        KIZINIBOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8'inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:26 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:30
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        Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası yaralı bulundu (2)
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        KIZINIBOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

        Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Amir Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

        'SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR'

        Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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