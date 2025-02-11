Tekirdağ'da 13 yaşındaki kız ölü, babası yaralı bulundu (2)

KIZINIBOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde evde kızı Mustafa Cezzar İlkokulu 8’inci sınıf öğrencisi Su Dilem Yazıcı ölü, kendisi de bilekleri kesik, yaralı bulunan Amir Yazıcı, hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Amir Yazıcı ifadesinde kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Kızının sosyal medya hesabında erkek arkadaşıyla paylaşımını gördüğünü söyleyen Yazıcı, "Dün kızım okuldan geldikten kısa bir süre sonra bu sebepler nedeniyle kızımla tartıştık. Ardından sinirlenerek kızımı kanepede boğdum. Daha sonra intihar etmek amacıyla ilaç içtim ve kedi bileklerimi kestim" dediği öğrenildi. Amir Y., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anne G.U. da poliste verdiği ifadesinde, kızını dün okul çıkışında babasının aldığını öğrendiğini belirterek, Su Dilem’in telefonundan kendisine, 'Anne beni niye öldürdün. Senin yüzünden öldüm. Ben sana ne dedim. Bu dünyadaki en büyük acıyı yaşatacağım demedim mi. Al yaşa bakalım katilsin' şeklinde mesaj geldiğini anlattı.

'SENİ BU TABUTA NASIL KOYDULAR'

Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Su Dilem Yazıcı’nın cenazesi, Çorlu Garaj Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazının ardından kılının cenaze namazına anne G.U., yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Gözyaşı döken G.U., yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Kızının tabutuna sarılan G.U., "Güzel kızım benim, kokusuna doyamadığımı kızım, seni bu tabuta nasıl koydular. Seni böyle bırakamam. Annem, güzel kızım benim" diye ağladı. Su Dilem Yazıcı, kılınan namazın ardından Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.