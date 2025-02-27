Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S.'nin kullandığı 34 YM 5459 plakalı otomobil, seyir sırasında bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilini yolun kenarına çekip indi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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