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        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı

        TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 13:46 Güncelleme: 27.02.2025 - 13:50
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        Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
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        TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

        Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S.'nin kullandığı 34 YM 5459 plakalı otomobil, seyir sırasında bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilini yolun kenarına çekip indi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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