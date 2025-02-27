Seyir halindeyken alev alan otomobil yandı
TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
TEKİRDAĞ'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.
Süleymanpaşa ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde A.S.'nin kullandığı 34 YM 5459 plakalı otomobil, seyir sırasında bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, otomobilini yolun kenarına çekip indi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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