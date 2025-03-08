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        Tekirdağ'da 'Kadınlar birlikte güçlü' yürüyüşü

        TEKİRDAĞ'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar birlikte güçlü' yürüyüşü düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:50
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        Tekirdağ'da 'Kadınlar birlikte güçlü' yürüyüşü
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        TEKİRDAĞ'da8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde 'Kadınlar birlikte güçlü' yürüyüşü düzenledi.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Kadın Dayanışma Palatformu tarafından düzenlenen, 'Kadınlar birlikte güçlü' yürüyüşü için kadınlar, Köprübaşı mevkisinde toplandı. Elerinde pankart ve dövizlerle Hükümet Caddesi üzerinden valilik önüne yürüyen kadınlara çevredekiler de destek verdi. Yürüyüşe; CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, Nurten Yontar, İlhami Özcan Aygun da katıldı. Yürüyüşün ardından AK Parti Tekirdağ İl Kadın Kolları ve CHP Tekirdağ İl Kadın Kolları ile kadın dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk koydu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Tekirdağ Kadın Dernekleri Platformu adına konuşan Filiz Çetin, kadının tarihsel ve toplumsal süreçler boyunca hayatın her alanında var olduğunu söyledi. Çetin, 8 Mart'ın sadece bir anma günü olmadığını, kadınların kararlılık ve cesaretlerini simgeleyen bir gün olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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