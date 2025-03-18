Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (4)

        YARALILARDANBİRİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada vücudunda yanıklar oluşan Alaettin Abay (44) Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 15:51 Güncelleme: 18.03.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (4)
        ABONE OL

        YARALILARDANBİRİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada vücudunda yanıklar oluşan Alaettin Abay (44) Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Abay’ın babası Mehmet Abay (68) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        "İsrail'in saldırıları kabul edilemez"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Gazze'nin savaş dolu 1.5 yılı
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Artos Dağı'nda mahsur kaldılar! Dağcılardan birinin ayağı kırıldı!
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Yıkım kararına 30 gün durdurma
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        Babasını defalarca bıçakladı! Cani evlat!
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        5 dakikada 470 kilometrelik şarj
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        "Para akladık"
        "Para akladık"
        Tanyeli'ye veda
        Tanyeli'ye veda
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        3 Büyükler'de sakatlıklar can sıktı!
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        İmamoğlu soruşturmasında üniversite kurucusu ifade verdi
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Ceyda Ateş, Donald Trump'ın malikanesinde
        Altında ne var?
        Altında ne var?
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Erkan Kork’un ifadesi ortaya çıktı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        Çanakkale Zaferi'nin 110'uncu yılı!
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor
        18 Mart Çanakkale Zaferi kutlanıyor

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (3)
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (3)
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz...
        Tekirdağ Valisi Soytürk'ten 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz...
        Tekirdağ'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağ'da bir otomobilde 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (2)
        Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (2)