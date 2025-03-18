Tekirdağ'da 4 katlı binada doğal gaz kaynaklı patlama: 2 yaralı (4)
YARALILARDANBİRİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİTekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada vücudunda yanıklar oluşan Alaettin Abay (44) Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi.
YARALILARDANBİRİ İSTANBUL'A SEVK EDİLDİ
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamada vücudunda yanıklar oluşan Alaettin Abay (44) Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından İstanbul'a sevk edildi. Abay’ın babası Mehmet Abay (68) ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.