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        Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 3'ü askeri personel 6 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde biri askeri üç aracın karıştığı kazada 3'ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 21:26 Güncelleme: 19.03.2025 - 21:30
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        Tekirdağ'da 3 araç kazaya karıştı; 3'ü askeri personel 6 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde biri askeri üç aracın karıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Önerler Mahallesi, Çanakkale Şehitler Bulvar ile Ziya Gökalp Bulvarı kavşağında meydana geldi. Kavşakta askeri araç ile iki otomobilin çarpıştığı kazada 3’ü askeri personel 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

        Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Engin Türk de kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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