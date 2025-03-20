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        Otomobil, köprü ayağına çarptı; Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 14:33 Güncelleme: 20.03.2025 - 14:35
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        Otomobil, köprü ayağına çarptı; Sırp dansçı öldü, 3 arkadaşı yaralı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

        Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı BG 2043 DB Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı. İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

        İSTANBUL'A GİDİYORMUŞ

        Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

        Budic'in, 16-19 Ocak tarihlerinde yine İstanbul'da düzenlenen Lindy Hop-Jazz Festivali'ne de katıldığı ortaya çıktı. Budic'in, buradaki deneyimlerini sosyal medya hesabından da paylaştığı görüldü.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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