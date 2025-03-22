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        Tekirdağ'da 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı

        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:10 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:15
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        Tekirdağ'da 2 otomobil çarpıştı; 5 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ınSaray ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, Saray-Çerkezköy kara yolu Büyükyoncalı Kavşağı'nda meydana geldi. M.Y.'nin kullandığı 34 AGP 435 plakalı otomobil ile H.K. yönetimindeki 16 R 0837 plakalı otomobil çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Saray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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