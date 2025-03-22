Tekirdağ'da 2 yaşındaki oğlunu döven baba tutuklandı

Muratlı ilçesinde yaşayan H.İ.Ç., iddiaya göre, oğlu H.Ç.'yi sinirlenip dövdü. Ailesinin Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürdüğü H.Ç., buradan Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Hastanesi'ne sevk edildi. Minik çocuk burada tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Şikayet üzerine gözaltına alınan baba H.İ.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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