        Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da kaza sonrası bagaj tarafı üzerinde dik kalan araçtaki 2 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        25.11.2025 - 18:48
        Tekirdağ'da kaza sonrası bagaj tarafı üzerinde dik kalan araçtaki 2 kişi yaralandı
        Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde, bariyere çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

        A.Ç. idaresindeki 59 ALP 120 plakalı hafif ticari araç, Muratlı-Büyükkarıştıran kara yolunda bariyere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle araç, bagaj kısmının üzerine dik konumda durdu.

        Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan H.D. yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırıldı.

