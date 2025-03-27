Beton mikseri, direğe çarpıp tarlaya girdi: sürücü yaralı
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpıp tarlaya giren beton mikserinin şoförü Ramazan F.
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpıp tarlaya giren beton mikserinin şoförü Ramazan F. yaralandı.
Kaza, Çorlu-Sarılar Mahallesi kara yolunda meydana geldi. Ramazan F.’nin kontrolünü yitirdiği 59 AB 378 plakalı beton mikseri, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak tarlaya girdi. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Ramazan F., ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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