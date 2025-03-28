Leylekler Leyla ile Mecnun, Tekirdağ'daki yuvalarına geldi

TEKİRDAĞ'ın kırsal Naip Mahallesi'ni mesken tutan Leyla ile Mecnun adı verilen leylekler bu yıl da yuvalarına döndü.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Naip Mahallesi'ni son birkaç yıldır mesken tutan ve vatandaşların Leyla ile Mecnun adını verdikleri iki leylek bu yıl da gelerek yuvalarına kondu. TREDAŞ ve Doğa Koruma Milli Parklar Tekirdağ Şubesi tarafından direğe kurulan özel platformda yuvalarını düzenlemeye başlayan leylekler, mahalle sakinlerinin de yüzünü güldürdü. Mahalle halkı, uzun yıllardır aynı noktaya gelen ve göç mevsimiyle birlikte yuvalarına dönen Leyla ile Mecnun'un gelişini sevinçle karşıladı. Yetkililer, leyleklerin güvenli bir şekilde yuvalarını kurmaları için gerekli önlemleri aldıklarını belirtirken, mahalle sakinleri de her yıl gelen misafirlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti. Dronla havadan görüntülenen leylek yuvası 7/24 canlı kameradan izlenebiliyor.

Mahallede kahve işleten Selver Gök, "Tüm köylü ve insanlar bekliyordu leyleklerin gelmesini, leylekler geldi. Milletimi sevindirdi, şimdi yumurtlasın, yavrulasın onları çıkarmasını bekliyoruz. Çok gelen var köyümüze leylekleri görmek için" dedi.