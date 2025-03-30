Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Bakan Göktaş: Doğum yardımı için başvurular bayramdan sonra alınacak (2)

        ÇOCUKLARIİLE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ il merkezinin ardından Malkara ilçesine geçerek Malkara Huzurevi ile Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 17:19 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Göktaş: Doğum yardımı için başvurular bayramdan sonra alınacak (2)
        ABONE OL

        ÇOCUKLARIİLE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ il merkezinin ardından

        Malkara ilçesine geçerek Malkara Huzurevi ile Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, huzurevinde kalanlarla bayramlaşmaya çocukları Hamza ve Yusuf'u da götürdü. Göktaş ile oğulları, bayramlaştığı huzurevi sakinlerinin ellerini öptü. Huzurevlerinde kalanlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni gözaltında!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        Kaçan şüpheli dehşet saçtı! 1 kişiyi öldürdü, 1 polisi yaraladı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        766 kazada 5 can kaybı!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        400 duruşmalık dava yeniden! Eski eşinin 'akıllı' olduğu ortaya çıktı!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Adeta lezzet ve vitamin deposu!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Kırmızı kart ve penaltı var mıydı?
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini zi...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Tekirdağ'da huzurevi sakinlerini zi...
        Bakan Göktaş: Doğum yardımı için başvurular bayramdan sonra alınacak
        Bakan Göktaş: Doğum yardımı için başvurular bayramdan sonra alınacak
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tekirdağ'da bayramlaşma programına k...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tekirdağ'da bayramlaşma programına k...
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
        Tekirdağ'da, İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçiril...
        Tekirdağ'da, İstanbul'a sevk edilecek tonlarca kaçak etil alkol ele geçiril...
        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi
        Tekirdağ'da 27 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi