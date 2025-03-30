Bakan Göktaş: Doğum yardımı için başvurular bayramdan sonra alınacak (2)

ÇOCUKLARIİLE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ il merkezinin ardından

Malkara ilçesine geçerek Malkara Huzurevi ile Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, huzurevinde kalanlarla bayramlaşmaya çocukları Hamza ve Yusuf'u da götürdü. Göktaş ile oğulları, bayramlaştığı huzurevi sakinlerinin ellerini öptü. Huzurevlerinde kalanlarla sohbet eden Göktaş, daha sonra ilçeden ayrıldı.