Tekirdağ'da seyir halindeki yolcu minibüsü yandı

İstanbul'dan Edirne'nin Keşan ilçesine giden Hasan T. yönetimindeki 22 ABV 738 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmında, Sultanköy Mahallesi Çınaraltı mevkisinde duman yükseldi. Şoför Hasan T., durumu fark edip aracı kenara çekerek yolcuları indirdi. Minibüs alev alırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile alevler minibüsü sarmadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.