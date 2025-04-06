Miras kavgasında 3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış

TEKİRDAĞ'da, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi Melike Garip (50) ile yeğenleri Ferdi Garip (27) ve Emine Bahar Tunalı'yı (31) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Garip (48), adliyeye sevk edildi. Garip, ifadesinde 3 kişinin yanı sıra balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi planladığını söylediği belirtildi.

Çerkezköy ilçesinde fabrikadan emekli ve bekar olan Mehmet Garip’in, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aileye ait 5 katlı binanın mirası nedeniyle akrabalarıyla arasında husumet çıktı. Garip, bu sırada işte olan ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu daireye gelip, burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Mehmet Garip, Melike Garip'ten cep telefonu ile kızı Emine Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırmasını istedi. Tehdit üzerine Melike Garip, kızına, 'Evdeyim bana gel' diye mesaj attı. Bunun üzerine binanın 1'inci katında oturan Emine Bahar Tunalı, annesinin oturduğu daireye çıktı. Yeğenin de gelmesiyle birlikte Mehmet Garip, 3 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra damatları Buğra Tunalı'yı öldürmek için 1'inci kattaki daireye indi. Silah seslerini duyan Buğra Tunalı, Garip'in çaldığı kapıyı açmadı. Mehmet Garip'in kapıyı kırıp zorla içeriye girmeye çalışması üzerine Buğra Tunalı, evde bulunan oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte balkondan atlayıp, kaçtı.