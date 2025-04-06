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        Miras kavgasında 3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış

        TEKİRDAĞ'da, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi Melike Garip (50) ile yeğenleri Ferdi Garip (27) ve Emine Bahar Tunalı'yı (31) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Garip (48), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 12:45 Güncelleme: 06.04.2025 - 12:45
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        Miras kavgasında 3 kişiyi öldüren şüphelinin hedefinde damat da varmış
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        TEKİRDAĞ'da, miras nedeniyle husumetli olduğu yengesi Melike Garip (50) ile yeğenleri Ferdi Garip (27) ve Emine Bahar Tunalı'yı (31) tabancayla vurarak öldüren Mehmet Garip (48), adliyeye sevk edildi. Garip, ifadesinde 3 kişinin yanı sıra balkondan atlayıp kaçan damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi planladığını söylediği belirtildi.

        Çerkezköy ilçesinde fabrikadan emekli ve bekar olan Mehmet Garip’in, Fevzipaşa Mahallesi Ihlamur Sokak'ta, aileye ait 5 katlı binanın mirası nedeniyle akrabalarıyla arasında husumet çıktı. Garip, bu sırada işte olan ağabeyi Zülküf Garip’in oturduğu daireye gelip, burada yengesi Melike Garip ve yeğeni Ferdi Garip ile tartıştı. Tartışma sırasında tabancasını çıkaran Mehmet Garip, Melike Garip'ten cep telefonu ile kızı Emine Bahar Tunalı'ya mesaj atıp eve çağırmasını istedi. Tehdit üzerine Melike Garip, kızına, 'Evdeyim bana gel' diye mesaj attı. Bunun üzerine binanın 1'inci katında oturan Emine Bahar Tunalı, annesinin oturduğu daireye çıktı. Yeğenin de gelmesiyle birlikte Mehmet Garip, 3 kişiyi tabanca ile vurduktan sonra damatları Buğra Tunalı'yı öldürmek için 1'inci kattaki daireye indi. Silah seslerini duyan Buğra Tunalı, Garip'in çaldığı kapıyı açmadı. Mehmet Garip'in kapıyı kırıp zorla içeriye girmeye çalışması üzerine Buğra Tunalı, evde bulunan oğlu Sarp ve annesi Şükran Tunalı ile birlikte balkondan atlayıp, kaçtı.

        İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Kontrolde, Melike Garip ile Ferdi Garip'in öldüğü belirlendi. Yaralı olan Emine Bahar Tunalı ise kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan Mehmet Garip, işlemlerinin ardından bugün çelik yelek giydirilerek sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Garip'in ifadesinde, miras yüzünden akrabaları ile aralarında husumet bulunduğu, yengesi Melike Garip, yeğenleri Ferdi Garip, Emine Bahar Tunalı'nın yanı sıra damatları Buğra Tunalı'yı da öldürmeyi hedeflediğini söylediği öğrenildi.

        Öte yandan, öldürülen 3 kişi bugün ilçede toprağa verilecek.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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