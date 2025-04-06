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        Çocuklara istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde evine çağırdığı 4 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kemalettin Kaya (56), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 13:56 Güncelleme: 06.04.2025 - 14:00
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        Çocuklara istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı
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        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesinde evine çağırdığı 4 erkek çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Kemalettin Kaya (56), tutuklandı.

        Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Saracıpaşa Caddesi’nde oturan ve gemilerde çalışan Kemalettin Kaya, iddiaya göre, yaşı 12'den küçük 4 erkek çocuğu evine çağırıp, iddiaya göre cinsel içerikli film izletip istismarda bulundu. Çocuklar, evden ayrıldıktan sonra durumu ailelerine anlattı. Ailelerin şikayeti üzerine Kaya, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Eşinden boşanan ve 1 çocuk sahibi olan Kaya'nın emniyette olduğunu öğrenin bir grup vatandaş emniyet önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Emniyet yetkililerinin sakinleştirdiği vatandaşlar, daha sonra ayrıldı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemalettin Kaya, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Çocukların evine sadece sigara almaya geldiğini kendisinin de verdiğini, istismarda bulunmadığını öne süren Kaya, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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