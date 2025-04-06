Tekirdağ'da tren ile peron arasına sıkışan kadın yaralandı

TEKİRDAĞ’ın Muratlı ilçesinde garda beklerken dengesini kaybetmesi sonucu tren ile peron arasına sıkışan N.S. (48), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı Tren Garı’nda meydana geldi. N.S., misafirlerini uğurlamak için gittiği garda, dengesini kaybederek düştü. İstanbul-Kapıkule seferini yapan ve hareket etmeyen tren ile peron arasına sıkışan N.Y.’nin kurtarılması için gara polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılan N.S., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Polisi olayla ilgili incelemesi sürüyor.