Tekirdağ'da işçi servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Veliköy Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan K.B.’nin kullandığı 59 S 2100 plakalı minibüs ile C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan araçlardaki 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerini ardından hastanelere götürüldü.

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