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        Tekirdağ'da işçi servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 10:00 Güncelleme: 08.04.2025 - 10:05
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        Tekirdağ'da işçi servis minibüsleri çarpıştı: 18 yaralı
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        TEKİRDAĞ’ın Çerkezköy ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Çerkezköy-Çorlu kara yolunun Veliköy Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan K.B.’nin kullandığı 59 S 2100 plakalı minibüs ile C.A. idaresindeki 59 AHA 513 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan araçlardaki 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerini ardından hastanelere götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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