Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metrelik yayın, kilosu 450 liradan satışta

Balıkçı Barış Bayırlı, balığın temizlendikten sonra kilosunu 450 liradan satışa sunulduğunu söyleyerek, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu.

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