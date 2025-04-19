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        Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metrelik yayın, kilosu 450 liradan satışta

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne'de Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını, kilosu 450 liradan satışa çıkardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:30
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        Meriç Nehri'nde yakalanan 3 metrelik yayın, kilosu 450 liradan satışta
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        TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde balıkçılık yapan Barış Bayır, Edirne’de Meriç Nehri’nde yakalanan 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını, kilosu 450 liradan satışa çıkardı.

        Çorlu’da balıkçılık yapan Barış Bayırlı, Meriç Nehri’nde yakalanan 3 metre boyunda, 150 kilo ağırlığındaki yayın balığını satın alıp, tezgahında sergilemeye başladı. Forkliftin ucuna asılıp sergilenen balığı görenler, fotoğraf çektirdi.

        Balıkçı Barış Bayırlı, balığın temizlendikten sonra kilosunu 450 liradan satışa sunulduğunu söyleyerek, "Balığımız Edirne'nin Meriç Nehri tarafında yakalandı. Tahmini olarak 3 metre uzunluğunda ve yaklaşık 150 kilo civarında. Yayın adı verilen bu balık türünü getirip dükkanımızın önünde sergiledik. Gelen geçen durup bakıyor, fotoğraf çektiriyor. Vatandaşın büyük ilgisini çekti" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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