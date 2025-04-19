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        Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 10 gözaltı

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde 10 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:08 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:10
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        Tekirdağ'da ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 10 gözaltı
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde 10 adrese düzenlenen operasyonda ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu ele geçirildi; 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Hıdırağa Mahallesi'nde aralarında özel harekat, çevik kuvvet timlerinin de bulunduğu 200 polisin katılımı ile asayiş operasyonu düzenledi. İlçe Emniyet Müdürü Bülent Vatansever'in yönettiği operasyonda, mahallenin giriş ve çıkışları ile belirli yerlerinde arama noktaları oluşturuldu. Önceden belirlenen 10 adrese, dedektör köpeklerin de katılımı ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda; bir evin çatısında battaniyeler içine sarılmış ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, silahlara ait mermiler ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi. 10 kişi gözaltına alınırken, şüpheliler emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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