Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda gaz kaçağına müdahale ediliyor

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ait doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 01:54 Güncelleme: 26.04.2025 - 02:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyusunda gaz kaçağına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağına ekipler müdahale ediyor.

        Tekirdağ’ın Ergene ilçesine Vakıflar Mahallesi’nde 2 doğal gaz kuyusunda gece saatlerinde kaçak meydana geldi. Çevredekiler ağır gaz kokusu nedeniyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, TPAO, jandarma, sağlık ve Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne’den itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler bölgede çalışma yaparken, jandarma da bölgede geniş güvenlik önlemi alıp, kuyuların olduğu yeri girişlere kapattı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman da bölgeye gelerek durum hakkında bilgi aldı. Ekipler, gaz basıncının düşürülmesi ve kaçağın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Prof. Görür'den Habertürk'e açıklamalar
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        Oteldeki kameraların bantlandığı ortaya çıktı
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        İstanbul'da artçı depremler devam ediyor
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        IMF'den Türkiye ekonomisine ilişkin açıklama
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        Narin Güran cinayeti davası ertelendi
        İsrail'de köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu
        İsrail'de köpek balığı saldırısına uğrayan kişinin ölümü eşi tarafından duyuruldu
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        Yarısı Bizden kampanyası genişledi
        ABD'de bir yargıç gözaltına alındı
        ABD'de bir yargıç gözaltına alındı
        Solskjaer'den F.Bahçe sözleri!
        Solskjaer'den F.Bahçe sözleri!
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Yüzde 10 ÖTV'li Tesla 10 dakikada bitti
        Köprüde deprem anı
        Köprüde deprem anı
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Donald Trump: Gazze'nin ilaç ve gıdaya ulaşımını gözetiyoruz
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Dolmabahçe'de Immobile'nin gecesi!
        Eşi ve baldızını silahla vurdu
        Eşi ve baldızını silahla vurdu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        Yağmurlu bir hafta sonu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da doğal gaz kuyularında gaz kaçağına müdahale ediliyor
        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın y...
        Tekirdağ'da yurt dışından GDO'lu mısır getirdikleri iddiasıyla 17 sanığın y...
        Tekirdağ'da yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da yangında 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ'dan kısa kısa
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan arıları korumak için kanola üretic...
        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan arıları korumak için kanola üretic...
        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi
        Tekirdağ'da tamirhane yangını; 6 otomobil kullanılamaz hale geldi