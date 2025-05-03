Tekirdağ'da fabrika yangını

TEKİRDAĞ'ınÇerkezköy ilçesindeki bir kauçuk ve kalıp fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kosikoop Sanayi Sitesi'nde kurulu bulunan kauçuk ve kalıp fabrikasında, öğle saatlerinde çıktı. Alevler kısa sürede fabrikayı sardı. Yangını kontrol altına almak için bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikadan yer yer patlama sesleri duyulurken, duman gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.