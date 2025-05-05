Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        'Deprem sonrası çocuğun duygusal güvenliği de önemli'

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Mine İşler, deprem sonrası çocukların tavırlarına yönelik, "Aileler deprem sonrasında şuna dikkat etmeli; çocuğun fiziksel güvenliği kadar duygusal güvenliği de önemli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 10:55 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Deprem sonrası çocuğun duygusal güvenliği de önemli'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Mine İşler, deprem sonrası çocukların tavırlarına yönelik, "Aileler deprem sonrasında şuna dikkat etmeli; çocuğun fiziksel güvenliği kadar duygusal güvenliği de önemli. Fiziksel temas kurmak, sarılmak, yalnız olmadığını hissettirmek, diğer arkadaşları, komşular hep birlikte sosyal destek oluşturmak oldukça önemli" dedi.

        İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında Marmara Denizi'nde 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik sarsıntıyla yeniden gündeme gelen depreme değinen NKÜ Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ayşe Mine İşler, sürecin çocuklar için daha karmaşık olduğunu söyledi. Yetişkinlerin sergilediği tavır ve doğru yaklaşımın çocukların süreci çok daha sağlıklı şekilde atlatmalarına yardımcı olacağını söyleyen İşler, "Deprem tüm yaş gruplarında farklı şekilde etkilerini gösterir. Çünkü çocukların gelişim dönemlerine göre olayları anlamlandırma biçimleri, şekilleri de değişir. O yüzden genel olarak biz 3'e ayırıyoruz aslında bu yaş gruplarını. 0-6 yaş grubuna baktığımızda burada alt ıslatma, ağlama, parmak emme gibi gerileme davranışları dediğimiz davranışlar sıklıkla görülebilir. Anne babaya aşırı düşkün olabilir, çocuk yalnız kalmaktan korkabilir. 7-12 yaş arasına baktığımızda artık daha somut düşüncelerin olduğu bir dönem. Burada ölüm korkusu sıklıkla yaşanır çocuklarda. Daha ergenliğe baktığımızda ise 13-18 yaş döneminde varoluşsal sorgulamaların çok yoğun olduğu bir dönem. Dolayısıyla burada gelecek kaygısı çok fazla artar, öfke patlamalarını görebiliriz. Tüm çocuklarda ortak görülen etki şudur; güven kaybı, kontrol kaybı ve geleceğe dönük korku. Bunlar tüm çocuklarda görülür" dedi.

        'DEPREMİ ÇOCUKLARA ANLATMALIYIZ'

        Ailelerin sergilediği tutum ve davranışların, çocuklar açısından çok önemli olduğunu kaydeden İşler, "Öncelikle depremi çocuklara anlatmamız gerekir. Yani deprem öncesinde çocukların buna hazırlıklı olması gerekir. Depremi anlatırken de somut ifadeler kullanmalıyız aslında. Yani 'Yer altındaki hareketlerin sarsılmasıdır' gibi böyle somut, basit bir açıklama yapabiliriz. Bununla birlikte 'Binalar sarsılabilir ama biz güvende olabiliriz, doğru önlemleri alırsak' şeklinde hem telkin edici hem de somut ve net bir bilgi vermiş oluruz. Tabii burada doğru zaman ve dil kullanımı oldukça önemli. Çocuğun gelişim dönemine uygun bir şekilde bunu ifade etmek lazım. Duygularına alan tanımak lazım özellikle çocukların depremi anlatırken. 'Korkma, korkulacak bir şey yok' demek yerine; 'Evet korktun, bu çok normal. Ben de korktum, bu duyguyu birlikte paylaşıyoruz ama şimdi güvendeyiz.' Hem çocuğun duygusuna alan tanımış oluruz hem de yaşadığının normal olduğunu aslında bu şekilde çocuğa aktarabiliriz" diye konuştu.

        'ÇOCUĞUN DUYGUSAL GÜVENLİĞİ DE ÖNEMLİ'

        Deprem sonrasında çocuğun güvenliğine değinen İşler, "Aileler deprem sonrasında şuna dikkat etmeli; çocuğun fiziksel güvenliği kadar duygusal güvenliği de önemli. Fiziksel temas kurmak, sarılmak, yalnız olmadığını hissettirmek, diğer arkadaşları, komşular hep birlikte sosyal destek oluşturmak oldukça önemli. Bununla birlikte rutinler oldukça önemli bir yer tutuyor bu noktada. Günlük yaşam rutinlerine dönmek çocuklara hayatın aslında normal seyrinde devam edebildiğini gösterir. Bu yüzden yemek saatlerinin yeniden düzenlenmesi, uyku saatlerinin, oyun saatlerinin belirlenmesi oldukça önemli" diye konuştu.

        'ÇOCUKLARA DEPREM GÖRÜNTÜLERİNİ İZLETMEMEK GEREKİR'

        İşler, sosyal medya ve televizyonun da depremle ilgili çocuklarda olumsuz etki oluşturabileceğini belirterek, "Bir diğer önemli nokta sosyal medya, haberler, televizyon kanalları. Burada deprem görüntüleri sık sık yayınlandığı için çocuklara bunları izletmemek gerekir. İzlemek istiyorsak da çocukların uyuduğu bir vakitte ya da olmadığı bir vakitte bunu izleyebiliriz. Çünkü ikincil bir travmaya sebebiyet verebilir bu görüntüler. Tabii aileler şuna da dikkat etmeli; deprem sonrası okula dönüş oldukça önemli okul çağındaki çocuklar için. Çocuk okula gitmek istemeyebilir, korkabilir. Bu noktada öğretmenlerle iş birliği içinde olmak, rehberlik hizmetlerini arttırmak önemli. Son olarak da aileler çocuklardaki bu davranışları gözlemlemeli. Eğer 3 haftadan, 4 haftadan uzun sürüyorsa bu noktada bir uzman desteğinden yararlanmakta fayda var" ifadelerini kullandı.

        'ÇOCUKLARDA DEPREM BİLİNCİ GELİŞTİRİLMELİ'

        Ailelerin kendi içlerinde de deprem tatbikatı yapabileceğini söyleyen İşler, "Tatbikatlar oldukça önemli yani deprem bilincinin geliştirilmesi çocuklarda kritik bir noktaya sahip. Hem aileler kendileri evlerinde bu tatbikatları deneyebilir. Tatbikatlardan sonra da çocukla konuşmak önemli. İşte; 'Sence bunu neden yaptık? En çok neye dikkat ettin? En çok ne etkiledi seni?' şeklinde bir bilinç geliştirmek önemli. Bununla birlikte artık okullarda AFAD eğitimi veriyor, belediyelerin eğitimleri var. Bu eğitimlerle birlikte, çök, kapan, tutun, deprem anında çocuk da bilgili olursa bilgi her zaman güçtür. Bu farkındalığa sahip olduğunda daha hızlı harekete geçirebilir. Korkusu ve kaygısı azalabilir. O yüzden ailelerin bu tarz eğitimlere de dikkat etmesi, önemsemesi gerekir. Bununla birlikte yine sosyal medyada çocukların yaşına uygun depremleri anlatan, deprem anında, sırasında, sonrasında ne yapılması gerektiğinden bahseden video içerikli eğitimler var. Bunlardan da yararlanabilir aileler. Ek olarak şu da önemli. Biz ne kadar sakin kalırsak çocuklar da o kadar sakin kalır. Çünkü bizim kaygımız çocuklara yansır aslında. O yüzden deprem konusunda bilinçli olmamız ve bu tatbikatları önemsememiz son derece önemli" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        Borsadan 'takas süresi' çalışması
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Trump talimat verdi: "Alcatraz hapishanesi açılsın"
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        Sıcaklık batı ve iç kesimlerde artıyor! 5 bölgede yağış var!
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?
        1 haftanı bir de böyle planlamaya ne dersin?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi
        Tekirdağ'da yunuslar görüntülendi
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ YEDAM tanıtıldı
        Tekirdağ YEDAM tanıtıldı
        Tekirdağ'da ciple polis memuruna çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakal...
        Tekirdağ'da ciple polis memuruna çarpıp kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakal...
        Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığı...
        Dur' ihtarında bulunan polise çarpıp kaçtıktan sonra kaza yaptı; saklandığı...
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı