Tekirdağ açıklarında yunuslar görüntülendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi açıklarında yüzen yunuslar cep telefonu ile görüntülendi. Tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, yunusları cep telefonu ile görüntüledi. Açıklarda bir süre yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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