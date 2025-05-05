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        Tekirdağ açıklarında yunuslar görüntülendi

        MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, cep telefonu ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 11:08 Güncelleme: 05.05.2025 - 11:15
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        Tekirdağ açıklarında yunuslar görüntülendi
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        MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında yüzen yunuslar, cep telefonu ile görüntülendi.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Barbaros Mahallesi açıklarında yüzen yunuslar cep telefonu ile görüntülendi. Tekneyle denize açılan Fikret Topaloğlu, yunusları cep telefonu ile görüntüledi. Açıklarda bir süre yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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