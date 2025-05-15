Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından ilçe sahilinin bir kısmı kırmızı yosunlarla kaplandı. Yosunlar nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, Tekirdağlı balıkçılar zaman zaman bu durumun yaşandığını belirtti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz dibinden kopan yosunların sahile sürüklendiği belirtildi.

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