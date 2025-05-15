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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası sahil kesimi kırmızı yosunlarla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:40 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:45
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        Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar sonrası sahil kırmızı yosunlarla kaplandı
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        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuvvetli rüzgar sonrası sahil kesimi kırmızı yosunlarla kaplandı.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgarın ardından ilçe sahilinin bir kısmı kırmızı yosunlarla kaplandı. Yosunlar nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, Tekirdağlı balıkçılar zaman zaman bu durumun yaşandığını belirtti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz dibinden kopan yosunların sahile sürüklendiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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