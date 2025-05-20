Tekirdağ'da hafif ticari aracın çaptığı yaya yaralandı; kaza kamerada

Kaza, saat 16.50 sıralarında Saray ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Onur A. yönetimindeki 59 TP 630 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün geri manevra yapması sonucu yolun karşına geçmek isteyen İbrahim D.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen İbrahim D., kazayı görenlerin sürücüyü uyarıp durdurmasıyla, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan İbrahim D., Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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