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        Yıllarca evden çıkmayan bedensel engelli Yücel, tanıştığı boccede stil geliştirip kürsüye çıktı

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Yücel Coşkun (31), tanıştığı bocce sporu ile hayata sarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:45 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:45
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        Yıllarca evden çıkmayan bedensel engelli Yücel, tanıştığı boccede stil geliştirip kürsüye çıktı
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde yaşayan bedensel engelli Yücel Coşkun (31), tanıştığı bocce sporu ile hayata sarıldı. Kendisine has geliştirdiği başının üzerinden atışıyla dereceler elde eden Coşkun, milli takıma seçildi. Yıllarca evden çıkmadığını söyleyen Yücel Coşkun, "Şimdi hedefim, Avrupa'da şampiyon olmak" dedi.

        Çorlu ilçesinde fabrikada çalışan Sami ve Şaduman Coşkun çiftinin doğuştan bedensel engelli oğulları Yücel Coşkun, yıllarca evine kapalı olarak yaşadı. 5 yıl önce Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Çelikkıran ile tanışan Coşkun, spora başladı. Bocce ile hayatının değiştiğini söyleyen Yücel Coşkun, "Hocam beni gördü, evden hiç çıkmıyordum. Bana böyle bir branş olduğunu söyledi. İlk başta biraz tereddüt ettim gelmekte. Ama arkadaşlarımı gördükçe, tanıdıkça bu sporu daha çok sevmeye başladım. Bir yıllık antrenman sonucunda 2022 yılında ilk Türkiye şampiyonasına gittiğim zaman orada yeni yeni arkadaşlar, değişik arkadaşlar gördükçe daha çok hevesim geldi ve heyecanlandım. İlk turnuvamda iyi bir derece alarak, döndük. Milli takım kamplarına seçildim, 4 şehir gezdim ve o yazı çok yoğun geçirdim. Geçen nisan ayında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleşen Türkiye Bocce Şampiyonası'nda Türkiye 2'nciliğini kazandım" diye konuştu.

        'BOCCE ÇOK ZOR BİR SPOR'

        Engellileri kolay bir hayatı olmadığını söyleyen Coşkun, "Bocce çok zor bir spor. Engellilerin kolay bir hayatı yok zaten. Benimki de kolay değildi ama ben zoru seviyorum. Benim bir de değişik atış sitilim var. Ben onun için çok çalıştım, hocamla aylarca uğraştık. Aylarımızı harcadık diyebiliriz. Şimdi hedefim, Avrupa'da şampiyon olmak" diye konuştu.

        'ÇOK HIZLI ADAPTE OLDU'

        Çorlu Gençlik ve Spor Bedensel Engelliler Kulübü ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gamze Çelikkıran, "Yücel, çok özverili, disiplinli aynı zamanda da aşırı istekli. Zaten diğer engellilerden onu farklı eden, bu branşta aşırı istekli olması. İlk tanıştığımızda bu branşı ona tanıtırken tabii ön yargılıydı. Hiç evden çıkmamış, sosyalleşmemiş ve karşısında bir hoca çıkıp, branşı anlatıyor. Bilmediği bir konuda biraz daha ön yargılıydı ama Yücel'le göz göze geldiğimizde bu işi çok iyi yapabileceğini anladım. Zaten çok da güzel gülüyor. Beraber daha güzel başarılar elde edelim, gözlerinin içi hep böyle gülsün diye onu evden çıkarmak amaçlı bu branşa yönlendirdim. Geldiği günden beri de çok hızlı adapte oldu. Bir konuda oryantasyonunu müthiş derecede hızlı şekilde sağlıyor. Ben bile mesela onunla ilk karşılaştığımda tavrıyla, spora geldiğindeki tavrının farkını gördüğümde, 'tamam' dedim. Başlamadan böyle bir etki etti. Başlattığımızda, 'bu çocuk çok daha iyi yol alacak' diye düşündüm. Böyle düşündüğünüzde siz de antrenör olarak kendinizi istekli buluyorsunuz, daha çok çaba gösteriyorsunuz. Çünkü bu branşı yapmak diğer antrenörlerden şöyle farklı kılıyor; işiniz iki katı fazla" dedi.

        'ÜLKEMİZDE ÇOK YAYGIN DEĞİL'

        Branşın yaygın olmadığını ifade eden Çelikkıran, "İlk başta hiçbir sporcuyu bu konuda kolay ikna edemiyorum. Neden? Çünkü branşı hiçbir özel sporcu arkadaşımız bilmiyor. Çünkü en ağır engel grubunun yapabildiği bir branş. Ülkemizde de çok yaygın değil. Ben yolda bulduğumda, karşılaştığımızda anlatıyorum ama ondan sonrasında bırakmıyorum. Anlata anlata, görseller gösteriyorum. İşin içine girdiğinde sporcu bağlanmaya başlıyor. Bu süreç çok kolay olmuyor" diye konuştu.

        'ÖZEL BİR ATIŞ STİLİ VAR'

        Yücel Coşkun ile 5 yıldır çalıştığını anlatan Gamze Çelikkıran, 4 yılda iki kez Türkiye 2'nciliği, bir kez 3'üncülük elde edip milli takım kampına gittiğini söyledi. Coşkun ile aylarca süren özel bir atış stili yaratmak için çalıştıklarını söyleyen Çelikkıran, "Bunu başardık. Yücel'in en güzel, en sevdiğim özelliği çok centilmen bir sporcu. Diğer kulüplerdeki BC1 kategorisindeki sporculara göre çok farklı bir atış stili var. Yücel aslında yaptığı atış stiliyle bir mucize. Normal şartlarda hastalığının ona getirdiği kısıtlamalarla, eklem kısıtlılığıyla diğer çocuklar gibi salınım ve benzeri atışlar yapamıyor. Ama kafasının üstünden atıyor Yücel. Bu, onun ve başka hiç kimsenin yapabileceğini düşünmüyorum. Biz bu atış stilini bulabilmek için Yücel'le günlerce, haftalarca, aylarca çalıştık. Bu sadece bana has bir şey değil, Yücel hiç bırakmadı. Mutlaka bir atış stili bulacaktık, bunu bulduk" dedi.

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