Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Köpek otelinden kaçan Tarçın, çevre yolunda ölü bulundu

        TEKİRDAĞ'da Tetik ailesinin tatile gitmeden önce bıraktığı hayvan otelinden kaçan köpekleri Tarçın, çevre yolunda otomobil çarpmış halde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 13:03 Güncelleme: 11.06.2025 - 13:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpek otelinden kaçan Tarçın, çevre yolunda ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'da Tetik ailesinin tatile gitmeden önce bıraktığı hayvan otelinden kaçan köpekleri Tarçın, çevre yolunda otomobil çarpmış halde ölü bulundu. Tarçın'ın sahibi Umay Ergüden Tetik, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı" dedi.

        Kentte yaşayan Tekin ailesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere yurt dışına gitmeden önce 5 Haziran'da köpekleri Tarçın'ı, bir hayvan oteline bıraktı. Aile, tatillerini geçirirken 7 Haziran'da işletmeden gelen 'Köpeğiniz kayboldu' mesajıyla şoke oldu. Ülkeye dönen ailenin aradığı köpeği Tarçın, 8 Haziran'da Tekirdağ çevre yolunda ölü bulundu. Tetik ailesi, olayın ardından bugün Hasan Ali Yücel Meydanı'nda, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda hayvansever de köpekleriyle katılarak destek verdi.

        'BÜYÜK İHMAL SONUCU TARÇIN'I KAYBETTİK'

        Tarçın'ın sahiplerinden İsmail Tolga Tetik, "Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var" dedi.

        Umay Ergüven Tetik de olayda sorumluluğu bulunanlarla ilgili hukuki süreç başlattıklarını belirterek, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı. Ancak bu kişi köpeğimizi aramak için hiçbir çaba göstermedi. Üstelik sosyal medyada hem reklam yapmaya devam ediyor hem de bizi suçlayan ve hakaret içeren paylaşımlarda bulunuyor. Evladımı kaybetmenin derin acısını yaşıyorum. Keşke ellerim kırılsaydı da onu oraya bırakmasaydım" diye konuştu.

        İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

        Tarçın'ın bırakıldığı hayvan oteli ise olayla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yayınladı. Açıklamada, "İşletmemin ve şahsımın hayvan sevgisini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Yönetmeliklere uygun olarak her yıl denetlenen, güvenlik önlemleri tam olan işletmemde bugüne kadar hiçbir hayvana zarar gelmemiştir. Sahiplerinin sorumsuzluğu yüzünden üzerimize atılan suçlamaları kabul etmiyoruz. Tek üzüntüm, bir yavrumuzun canını kaybetmesidir" denildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Yüzyılın en iyi beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil hayatını kaybetti
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Endonezya'ya 48 adet KAAN ihraç edilecek
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Gaziosmanpaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Çatıdan evine girmeye çalıştı! Emekli polisin hazin sonu!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        Leroy Sane adım adım Galatasaray'a!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        2 çocuk annesi Özge'yi bir kadın öldürdü! 'Gönül ilişkisi' iddiası!
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        Borsada yalancı bahar mı yaşanıyor?
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        BES robotları % 80 fazla getirdi
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İtalyanlar Gedson'un peşinde!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        İnternet üzerinden dijital AVM oyunu iddiası!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        150 milyon Euro'ya Liverpool'da!
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        Sağlık Bakanlığı'ndan süresi dolan engelli ve ilaç ilaç raporları için yeni uygulama
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        1.5 çorba kaşığı yedi! Nabzı 30'a düştü! Kâbusu yaşadı!
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        Elon Musk'tan geri adım: Pişmanlık duyuyorum
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        "Nerden bilecektim son fotoğrafımızı çektiğini"
        Karada aşk denizde aşk
        Karada aşk denizde aşk
        Kombineler cep yakıyor!
        Kombineler cep yakıyor!
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Türkiye'ye Antalya'dan veda
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Fenerbahçe Kulübü bu çok önemli defteri neden yayınlamaz?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?
        Doğru beden dili kullanımı nasıl olmalı?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da bir çift köpeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hayvan oteli...
        Tekirdağ'da bir çift köpeklerinin ölümünden sorumlu tuttukları hayvan oteli...
        Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
        Tekirdağ, bayramda mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle çok...
        Tekirdağ, bayramda mavi bayraklı plajları ve yamaç paraşütü pistleriyle çok...
        Tekirdağ'da park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
        Tekirdağ'da park halindeki servis otobüsünde yangın çıktı
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da asayiş
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı