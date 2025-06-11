Köpek otelinden kaçan Tarçın, çevre yolunda ölü bulundu

TEKİRDAĞ'da Tetik ailesinin tatile gitmeden önce bıraktığı hayvan otelinden kaçan köpekleri Tarçın, çevre yolunda otomobil çarpmış halde ölü bulundu. Tarçın'ın sahibi Umay Ergüden Tetik, "Güvenip para karşılığında emanet ettiğimiz otelde, tüm uyarılarımıza rağmen ihmaller zinciri sonucu yavrumuz kaybedildi. Nasıl kaybolduğunu hala bilmiyoruz. Hukuki süreç başlatıldı" dedi.

Kentte yaşayan Tekin ailesi, Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere yurt dışına gitmeden önce 5 Haziran'da köpekleri Tarçın'ı, bir hayvan oteline bıraktı. Aile, tatillerini geçirirken 7 Haziran'da işletmeden gelen 'Köpeğiniz kayboldu' mesajıyla şoke oldu. Ülkeye dönen ailenin aradığı köpeği Tarçın, 8 Haziran'da Tekirdağ çevre yolunda ölü bulundu. Tetik ailesi, olayın ardından bugün Hasan Ali Yücel Meydanı'nda, basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda hayvansever de köpekleriyle katılarak destek verdi.

'BÜYÜK İHMAL SONUCU TARÇIN'I KAYBETTİK'

Tarçın'ın sahiplerinden İsmail Tolga Tetik, "Çok büyük bir ihmal sonucu yavrumuzu kaybettik. Canımızdan can gitti. 'Bu tasma ile gezdirmeyin' diye defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı. Ne yazık ki Tarçın kaçırıldı ve hayatını kaybetti. Yurt dışında olmamıza rağmen çevremizi seferber ettik ama işletme hiçbir arama çalışmasına katılmadı. Sonunda biz bulduk. En çok da işletmenin sorumluluk almadan, üstüne kendini öven sosyal medya paylaşımları yapması bizi derinden yaraladı. Beş kişilik ailem şimdi dört kişi. Evimizde büyük bir boşluk var" dedi.