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        Tatile geldiği Şarköy'de yürüyüşte kayboldu, 13 saat sonra bulundu

        TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesine tatile gelen Cumhuriyet savcısı Osman Bekmezci (42), çıktığı yürüyüşte kayboldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:15 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:20
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        Tatile geldiği Şarköy'de yürüyüşte kayboldu, 13 saat sonra bulundu
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        TEKİRDAĞ’ın Şarköy ilçesine tatile gelen Cumhuriyet savcısı Osman Bekmezci (42), çıktığı yürüyüşte kayboldu. Arama çalışması başlatan ekipler, Bekmezci’yi 13 saat sonra sağ buldu.

        Kurban Bayramı tatilini geçirmek üzere Şarköy'e yakınlarının yanına gelen Karabük Cumhuriyet Savcısı Osman Bekmezci, dün saat 05.00 sıralarında yürüyüşe çıktı. İstiklal Mahallesi Kovalık mevkisinden cep telefonunu almadan spor kıyafetiyle yürüyüşe başlayan Bekmezci’den saatler geçmesine karşın haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD’dan çok sayıda ekiple arama çalışması başlatıldı. Dronların da kullanıldığı aramada, Osman Bekmezci, yürüyüşe çıktığı yerden yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Kızılcaterzi köyü Güventur mevkisindeki arazide, kaybolduktan 13 saat sonra saat 18.00 sıralarında bitkin halde bulundu. Bekmezci ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp kontrolden geçirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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