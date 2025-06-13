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        TIR, traktör çarpıştı; 2 yaralı

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde TIR'ın traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 16:10 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:10
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        TIR, traktör çarpıştı; 2 yaralı
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        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde TIR'ın traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında Ergene-Tekirdağ kara yolu üzerinde meydana geldi. Rıza O.'nun kullandığı 35 AOS 640 plakalı TIR, aynı yönde ilerleyen Akif Çapkın yönetimindeki 22 RJ 873 plakalı traktöre yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle şarampole savrulan traktörden düşen sürücü Çapkın ile yanındaki Rıdvan Yılmaz yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Rıza O. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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