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        Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı sporda, dünya şampiyonu oldu

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde milli muay thai sporcusu Cihan Doğu (19), 7 yılda katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 09:47 Güncelleme: 15.06.2025 - 09:50
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        Öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı sporda, dünya şampiyonu oldu
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde milli muay thai sporcusu Cihan Doğu (19), 7 yılda katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye şampiyonluğunun ardından dünya şampiyonu oldu. Öğretmenin yönlendirmesiyle bu spora başladığını belirten Doğu, "Benim hedefim bir defa değil, her zaman şampiyon olmaktır. Bu hedefi her zaman gerçekleştirebileceğime sonuna kadar inanıyorum" dedi.

        Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Cihan Doğu, ortaokul öğrencisiyken farklı dallarda spor yaptı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle 7 yıl önce muay thai sporuna başlayan Doğu, kısa sürede büyük başarı gösterdi. Cihan Doğu, katıldığı turnuvalarda 5 Türkiye şampiyonu, mayıs ayında Antalya'da düzenlenen Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda Elit Class kategorisinde ise 51 kiloda dünya şampiyonu oldu. Vietnam, Hong Konglu rakiplerini yenen Doğu, finalde bu sporun ana vatanı olan Taylandlı rakibini de yenerek, dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı.

        ‘ÖRNEK BİR SPORCU OLACAĞIM’

        Son 7 yılda katıldığı yarışmalarda 5 Türkiye şampiyonluğu, 1 Avrupa 2’nciliği, 1 dünya 3'üncülüğü elde ettiğini belirten Cihan Doğu, geçen yıl sakatlığı nedeniyle şampiyonalara katılamadığını söyledi. 2023 yılında dünya 3'üncülüğü elde ettiğini söyleyen milli sporcu Doğu, "Sakatlıktan sonra çok çalıştım ve dünya şampiyonu oldum. Bu spora 7 yıl önce bir öğretmenim yönlendirmesiyle başladım. Zamanla kendimi geliştirdim ve önemli dereceler elde ettim, dünya şampiyonluğu kazandım. Bu şampiyonluk için çok çalıştım ve çok emek harcadım. Gerçekten sonuna kadar hak ettiğim bir şampiyonluk oldu. Dünya şampiyonasında Vietnam, Hong Kong ve Taylandlı sporcuları mağlup ederek altın madalya kazandım. Benim hedefim bir defa değil, her zaman şampiyon olmaktır. Bu hedefi her zaman gerçekleştirebileceğime sonuna kadar inanıyorum. Böyle devam edip, vatanıma ve milletime örnek bir sporcu olacağım" diye konuştu.

        Doğu, bundan sonraki hedefinin ilk yapılacak Avrupa şampiyonası olduğunu ifade etti.

        ‘BU SIKLETTE ŞAMPİYON OLAN TEK TÜRK SPORCUSU'

        Cihan Doğu'nun hocalığını yapan milli takım antrenörü Yahya Geylani, "Cihan Doğu, Elit Class kategorisinde dünya şampiyonu oldu. Kendisi bu sıklette şampiyon olan tek Türk sporcudur. Bu bizleri fazlasıyla gururlandırmıştır. Bu başarısından da son derece mutluyuz. Madalyadan öte kendisinin bize, Kızılpınar'ın gençlerine verdiği umut ve motivasyon bizim için daha değerlidir. Kurduğumuz kulüp sadece bir spor merkezi değil; bir aile, inanç ve hayaller yuvasıdır. Bu konuda birbirimizi destekliyor ve yükseltiyoruz. 50-60 sporcumuz ile antrenmanlarımızı her gün sürdürüyoruz. Aktif olarak turnuvalara götürdüğümüz, iyi dereceler yapan başarılı sporcularımız var. Cihan Doğu'nun bu başarısı tüm sporcularımız için büyük bir motivasyon oldu. Geriden gelen çok yetenekli motivasyonu yüksek sporcularımız var. İnşallah Çerkezköy'de daha elit sporcular yetiştirip, onları kahve ve uyuşturucu ortamlarından uzak tutmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

        'MUAY THAİ, TAYLAND BOKSUDUR'

        Geylani, bu branşın çok yaygın olmadığını belirterek, "Muay thai, Tayland boksudur. O ülkeye özgü bir spor dalıdır. 1300'lü yıllara dayanan köklü bir spordur. Ülkemizde de son yıllarda yaygın olmaya başladı" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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