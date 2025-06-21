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        Lastik botla 1 saat sürüklendi, deniz polisini aradı

        TEKİRDAĞ'dalastik botla açıldığı Marmara Denizi'nde yaklaşık 1 saat sürüklenen N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:23 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:25
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        Lastik botla 1 saat sürüklendi, deniz polisini aradı
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        TEKİRDAĞ'dalastik botla açıldığı Marmara Denizi'nde yaklaşık 1 saat sürüklenen N.T., yardım istediği deniz polisi tarafından kurtarıldı.

        N.T., dün Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nden lastik botla kürek çekerek gezi amaçlı Marmara Denizi'ne açıldı. Bir süre sonra dalga ve rüzgarın da etkisiyle botun hakimiyetini kaybeden N.T., yaklaşık 1 saat açığa doğru sürüklendi. Kıyıya dönemeyen N.T., cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne arayarak yardım istedi. İhbarla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, botla denizde arama çalışması başlattı. Kıyıdan 5 mil uzaklıkta ulaşılan N.T., lastik bottan alındı. Durumu iyi olduğu belirlenen N.T., kıyıya çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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