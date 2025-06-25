Tekirdağ'da husumetlilerine tüfekle ateş açtı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı (2)

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler için Özgürler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Şükrü Eskiciler ve anne Zeynep Eskiciler, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yasin Poyraz Eskiciler, Yenişşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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