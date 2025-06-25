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        Tekirdağ'da husumetlilerine tüfekle ateş açtı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı (2)

        YASİNPOYRAZ TOPRAĞA VERİLDİTekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler için Özgürler Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.06.2025 - 18:37
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        Tekirdağ'da husumetlilerine tüfekle ateş açtı; 1 çocuk öldü, 4 yaralı (2)
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        YASİNPOYRAZ TOPRAĞA VERİLDİ

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Yasin Poyraz Eskiciler için Özgürler Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede baba Şükrü Eskiciler ve anne Zeynep Eskiciler, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. İkindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yasin Poyraz Eskiciler, Yenişşehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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