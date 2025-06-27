Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak'ın kayınvalidesi son yolcuğuna uğurladı

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın hayatını kaybeden kayınvalidesi Habibe Türkdönmez (85), Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde son yolculuğuna uğurladı. Cenazede Orgeneral Gürak, taziyeleri kabul etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan kayınvalidesi Habibe Türkdönmez, hayatını kaybetti. Türkdönmez için bugün Çorlu Garaj Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Orgeneral Gürak, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Muammer Alper ile aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Orgeneral Gürak, cenazede taziyeleri kabul etti.

Habibe Türkdönmez, namazın ardından Önerler Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.