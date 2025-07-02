Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde polisin 2 araçta yaptığı aramada 8 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 12:26 Güncelleme: 02.07.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da 8 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ınErgene ilçesinde polisin 2 araçta yaptığı aramada 8 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan 2 organizatör de tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığında geçiş güzergahı olarak kullanılacağı tespit edilen Ergene ilçesinde önlem aldı. Göçmenleri taşıdığı belirlenen iki araç, durduruldu. Kontrolde Eritre, Sudan, Suriye ve Filistin uyruklu 8 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı belirlenen E.K. ve O.K., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada lastik bot, 2 uyku tulumu ile 50 bin lira ele geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Adliyeye sevk edilen E.K. ve O.K., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Otomobilden ormana sıçradı! Bu kez kıl payı!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Can kaybı ve yaralılar var! Emlak ofisinde kanlı düello!
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Acun Ilıcalı, 'yasa dışı bahis' davasında hakim karşısında
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Fenerbahçe'ye PSG'den iki hedef!
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        Ticaret Bakanı Bolat'tan Schengen vizesi açıklaması
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        İzmir'de gözaltı sayısı 130'a yükseldi
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Balıkların hafızası gerçekten 3 saniyelik mi?
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        Biri 18 yaşında diğeri 38 yaşında! Pes dedirten suç kayıtları!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kimseyi inandıramadı
        Kimseyi inandıramadı
        General terfisine FETÖ ayarı
        General terfisine FETÖ ayarı
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        Sigaraya ÖTV zammı
        Sigaraya ÖTV zammı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Zaniolo kalacak mı? Menajeri açıkladı
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Musk'tan Trump'a: Hakkını vermek lazım
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Eski tip ehliyetlerde kritik uyarı! Yenileme ücreti 7438 TL'ye çıkacak
        Mamdani'den Trump'a tepki
        Mamdani'den Trump'a tepki
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?
        İlk alışveriş merkezi nerede kuruldu?

        Benzer Haberler

        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği 'Tarımın Kartalı' robotu, Avrupa'dan...
        Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği 'Tarımın Kartalı' robotu, Avrupa'dan...
        Tekirdağ'da çiftçiler artan çekirge popülasyonuna karşı ilaçlama çalışması...
        Tekirdağ'da çiftçiler artan çekirge popülasyonuna karşı ilaçlama çalışması...
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti
        Tekirdağ Valisi Soytürk, Velimeşe OSB İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret etti
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
        Tekirdağ'da denizde kanatlarına misina dolanan martı kurtarıldı
        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi
        Tekirdağ'da dolu ekili alanlara zarar verdi