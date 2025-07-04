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        Anne ve babasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanık: Altınları sattığım için tartıştık

        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde annesi Nilay Çoban (41) ile babası Murat Çoban'ı (44) öldürüp, 3 akrabasını yaralayan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 15:45 Güncelleme: 04.07.2025 - 15:45
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        Anne ve babasını öldürüp, 3 akrabasını yaralayan sanık: Altınları sattığım için tartıştık
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        TEKİRDAĞ'ın Muratlı ilçesinde annesi Nilay Çoban (41) ile babası Murat Çoban'ı (44) öldürüp, 3 akrabasını yaralayan A.Ç. (18), olay günü ailesinin altınlarını habersiz sattığını belirterek, "Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım" dedi.

        A.Ç., geçen yıl 11 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki oturdukları apartmanın 3'üncü katında mutfaktan aldığı bıçakla, önce yatak odasında uyuyan Muratlı Hasan Orhan İlk-Ortaokulu Müdürü annesi Nilay Çoban ile babası Murat Çoban'ı bıçakladı. Ardından A.Ç., aynı binada oturan amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban ve dedesi Celil Çoban'ı bıçakla yaraladı. Yaralı 5 kişi, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırdı.

        ANNE VE BABA HASTANEDE ÖLDÜ

        Durumu ağır olan anne Nilay Çoban kurtarılamadı. Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavi altındaki baba Murat Çoban da hayatını kaybetti. Polis tarafından yakalanan ve o dönem lise 12'nci sınıf öğrencisi olan A.Ç. tutuklandı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, A.Ç. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, A.Ç.'nin 'Üst soydan akrabayı tasarlayarak kesten öldürme' ve 'Tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçlarından cezalandırılmasını istedi. A.Ç.'nin yargılanmasına bugün Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Tutuklu A.Ç., duruşmaya SEGBİS sistemi ile bağlandı. Duruşmada sanığın bıçakla yaraladığı amcası Gürcan Çoban, yengesi Fatma Çoban, dedesi Celil Çoban ile avukatlar hazır bulundu.

        'O ANLIK SİNİRLE OLDU'

        Savunmasını yapan A.Ç., yaşananlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, psikolojik sorunları olduğunu, bu durumu ilettiği ailesinin kendisine yardımcı olmadığını öne sürdü. Olay günü ailesinin altınlarını habersiz sattığı için anne ve babasıyla sorun yaşadığını söyleyen A.Ç., "Olayın yaşandığı gün anne babamla altın meselesinden dolayı tartışma oldu. Ben de olayın üzerinden birkaç saat geçtikten sonra önce annemi sonra babamı bıçakladım. Ardından apartmanda amcamı, yengemi ve dedemi bıçakladım. Onları bıçaklamak istememiştim ama o anlık sinirle oldu" dedi. İnternet aramalarında fare zehri, bıçak ve tabanca gibi kelimeleri aradığı belirlenen A.Ç., "Ailemle sorunlar yaşıyordum. Altınlarını alıp, sattıktan sonra zaman zaman tartışmamız oldu. Olayların buraya gelmesini istemedim. Diğer akrabalarımla sorunum yoktu" diye konuştu.

        YARALADIĞI AKRABALARI ŞİKAYETÇİ OLDU

        Amca Gürcan Çoban, "Gece sesler duyup, ağabeyimin bulunduğu daireye çıktım. Kapı kilitliydi, içeriye giremedim. Ağabeyimin yedek anahtarını alıp, içeriye gittiğimde yeğenim ile ağabeyim boğuşuyordu. Abim kanlar içindeydi. Kapıyı açtıktan sonra A.Ç., bıçakla beni yaralayarak eşimi kovalamaya başladı. Ondan sonra ben baygınlık geçirdim. Kendisinden şikayetçiyim" dedi. Fatma Çoban ile Celil Çoban da kendilerini bıçakla yaralayan sanıktan şikayetçi oldu.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk haline, diğer tanıkların dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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